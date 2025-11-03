Meksika’da belediye başkanı kalabalığın ortasında öldürüldü

Meksika’nın batısındaki Michoacán eyaletinde bulunan Uruapan kentinin belediye başkanı Carlos Alberto Manzo Rodríguez, “Ölüler Günü” kutlamaları sırasında kalabalığın ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Eyalet savcısı Carlos Torres Piña, başkanın cumartesi gecesi kentin tarihi meydanında düzenlenen etkinlikte vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda bir belediye meclis üyesi ile koruma görevlisi de yaralandı.

Meksika Federal Güvenlik Bakanı Omar García Harfuch, saldırganın olay yerinde güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Yetkililere göre saldırgan, Manzo Rodríguez’e yedi el ateş etti. Saldırıda kullanılan silahın, bölgede faaliyet gösteren rakip suç örgütleri arasındaki iki silahlı çatışmayla bağlantılı olduğu belirtildi.

Harfuch, “Bu alçakça saldırının arkasındaki tüm bağlantılar ortaya çıkarılacak. Hiçbir ihtimal dışlanmıyor” dedi.

KARTEL ÇATIŞMALARININ GÖLGESİNDE

Michoacán, Meksika’nın en şiddet olaylarının yoğun yaşandığı eyaletlerinden biri olarak biliniyor. Bölge, uyuşturucu kartelleri ve organize suç gruplarının toprak ve ticaret yolları üzerindeki hâkimiyet mücadelesine sahne oluyor.

Son aylarda Uruapan Belediye Başkanı Manzo Rodríguez, sosyal medya üzerinden Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’dan destek istemiş, eyalet valisi Alfredo Ramírez Bedolla ile polis teşkilatını yolsuzlukla suçlamıştı.

Pazar günü yüzlerce Uruapan sakini, siyahlar giyerek ve başkanın fotoğraflarını taşıyarak sokaklara çıktı. Cenaze kortejinde kalabalık, “Adalet! Adalet! Morena dışarı!” sloganları attı.

Manzo Rodríguez’in siyah atı, eyerine konulan şapkasıyla kortejin önünde yürütüldü. Ardından siyahlar içindeki mariachi müzisyenleri geleneksel ezgiler çaldı.

Belediye başkanının öldürülmesi, geçen haziranda Tacámbaro Belediye Başkanı Salvador Bastidas’ın öldürülmesinin ardından Michoacán’da ikinci suikast olarak kayda geçti.

KORUMA ALTINDAYDI

“El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin güvenlik politikalarına benzer sert önlemleriyle tanınan” Manzo Rodríguez, “Meksikalı Bukele” lakabıyla anılıyordu.

2024 Aralık ayında göreve gelmesinden kısa süre sonra koruma altına alınan başkanın güvenliği, geçen mayısta belediye polisi ve Ulusal Muhafızlar tarafından artırılmıştı.