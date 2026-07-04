Meksika’da kaçırılan gazetecinin cansız bedeni bulundu

Meksika’da 2 Haziran’da evinden silahlı kişilerce kaçırılan gazeteci Roxana Guzmán’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Veracruz eyaleti savcılığı, bölgede bulunan kalıntıların adli inceleme sonucunda Guzmán’a ait olduğunun kesinleştiğini açıkladı.

Suç haberleri yapan Pulso Informativo del Sureste adlı yayın organının yöneticisi olan Guzmán, 2 Haziran’da Veracruz eyaletindeki evinden kaçırılmıştı. Yetkililere göre maskeli ve silahlı kişiler, evin kapısını kırarak içeri girdi ve gazeteciyi zorla alıkoydu.

Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Guzmán’ın kaçırılması ülkede gazetecilere yönelik şiddeti yeniden gündeme taşıdı.

Veracruz savcılığı, gazetecinin kaçırılması ve öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 8 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınanlar arasında Ixhuatlán del Sureste belediyesinde görevli 4 polis memuru da bulunuyor.

Savcılığa göre polis memurları, olaya karışan suç örgütüne kaynak, yiyecek ve lojistik destek sağlamakla suçlanıyor.

Guzmán’ın öldürülmesi, Meksika’da gazetecilerin karşı karşıya kaldığı ölümcül riskleri bir kez daha gözler önüne serdi. Basın özgürlüğü örgütlerine göre Meksika, gazeteciler için dünyanın en tehlikeli ülkeleri arasında yer alıyor.

Hak örgütü Article 19’a göre bu yıl ülkede mesleki faaliyetleriyle bağlantılı olarak 2 gazeteci daha öldürüldü. Örgüt, Claudia Sheinbaum’un Ekim 2024’te devlet başkanlığı görevine başlamasından bu yana öldürülen gazeteci sayısının 10’a ulaştığını belirtiyor.