Meksika’da kartel tuzağı: Çocukları Fast Food’ta kaçırıyorlar

Meksikalı medya kuruluşu Milenio'nun haberine göre, kartel üyeleri McDonald’s gibi restoranlarda dolaşarak kolay hedef arıyor.

Aileler, kaybolan çocuklarının son olarak bu restoranlarda görüldüğünü söylüyor. Karteller, gençlere iyi maaşlı işler ve daha iyi bir hayat vaadiyle yaklaşarak onları kandırıyor.

Restoranda çocuklarla buluşan kartel üyeleri, tüm masrafların karşılanacağı bir yolculuk teklif ediyor. Ancak bu yolculuğun sonunda çocuklar uyuşturucu kaçakçılığı gibi suç faaliyetlerine zorlanıyor.

Aileler, çocuklarıyla son kez bu anlarda iletişim kurabildiklerini, sonrasında ise çocukların adeta yer yarılıp kaybolduğunu söylüyor. Milenio, restoranların bu suçlarla doğrudan bir bağlantısı olmadığını vurguladı.

Kaçırılan çocuklar bir ay süren yoğun bir eğitime tabi tutuluyor ve bu süreçte dış dünyayla iletişim kurmalarına izin verilmiyor.

Milenio’nun haberinde yer alan bir mesajlaşmaya göre, karteller artık yeni elemanları birbirine dövdürtüp öldürterek sertleştirme yöntemini uygulamıyor.

"ESKİSİ GİBİ DEĞİL"

Jalisco Karteli’nden bir üyenin sözleri şöyle: "Eskisi gibi değil, artık öyle bir şey yapmıyorlar."

Guadalajara Üniversitesi, 15 ila 19 yaş arasındaki kayıp gençlerde açıklanamayan bir artış yaşandığını duyurdu. Sadece bu yaş grubunda en az 122 kayıp ihbarı alındı. Ocak-Nisan 2025 arasında Jalisco eyaletinde toplam 600’den fazla kişi kayboldu. Kayıpların arasında altı yaşındaki çocuklar da bulunuyor.

Reuters’a konuşan 14 yaşındaki bir çocuk, kartel dünyasına nasıl sürüklendiğini anlattı.

"Bu işe katıldığında ölüm fermanını imzalamış oluyorsun ama buna değer" diyen çocuk, kartellerin yiyecek, barınma ve bir tür aile ortamı sunduğunu söyledi.

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden Gabriela Ruiz, kartellerin çocukları "kullan-at" mantığıyla gördüğünü belirtti. Ruiz, çocukların kartellerin kendilerine "aile gibi" davranmasına kapılıp gözlerini bile kırpmadan bu dünyaya adım attığını vurguladı.

30 BİN ÇOCUK KARTELLERE DAHİL OLDU

ABD Çalışma Bakanlığı Uluslararası İşgücü Bürosu’nun verilerine göre, Meksika’da 30 bin çocuk doğrudan suç gruplarına dahil olmuş durumda. Hak savunucuları ise 200 bin çocuğun kartellere katılma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, X (eski Twitter) ve TikTok gibi sosyal medya platformlarının bu durumu daha da kötüleştirdiğini söylüyor. Kartel liderleri, çocukları çevrim içi ortamlarda da kolayca etkileyerek saflarına çekebiliyor.