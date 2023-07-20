Meksika Devlet Başkanı Obrador, ABD'li siyasetçilerin göçmen karşıtı tutumunu eleştirdi

Yayınlanma: 20.07.2023 - 13:56

Güncelleme: 20.07.2023 - 13:56

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada ABD'li siyasetçilerin göçmen karşıtı tutumunu eleştiren Obrador, ABD’nin Meksika sınırında düzensiz göçmenlerin geri itilmesine ilişkin iddialara yönelik "barbarca" ve "insanlık dışı" ifadelerini kullandı.

Obrador, ABD'nin güney sınırındaki göçmenlere karşı nefretin, muhafazakarlar için "sıradan bir durum" haline geldiğine dikkati çekti.

Texas Kamu Güvenliği Departmanında çalışan bir görevli, 18 Temmuz'da Texas Valisi Greg Abbott'un yanında çalışan bir görevlinin, "askerlere sınırdaki göçmenlerin tekrar nehre itilmesi ve su verilmemesi" yönünde emirler verdiğini iddia etmişti.

Görevli ayrıca son zamanlarda aldığı emirler arasında, Meksika'dan gelerek Rio Grande Nehri'ni geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri engellemek için "nehirde jiletli tellerle tuzaklı barikat kurmanın" da olduğunu ileri sürmüştü.

Lopez Obrador, 14 Temmuz’da Texas Valisi Greg Abbott’un, göçmenlerin geçişini engellemek için Rio Grande kıyısına yüzen barikat kurması üzerine, bu barikatların nehrin akışına zarar verebileceğini ve iki ülke arasında imzalanan 1944 Su Anlaşması’nı ihlal ettiğini belirterek ABD’ye nota vermişti.