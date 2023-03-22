Meksika Devlet Başkanı Obrador, eski ABD Başkanı Trump'a destek çıktı

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 12:48

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 12:48

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı savunarak, hakkındaki olası bir iddianamenin "yeniden seçilmesini engellemeye yönelik bir hamle" olabileceğini söyledi.

López Obrador, "Şu anda eski Başkan Trump, kendisini tutuklayacaklarını ilan ediyor. Eğer durum böyle olsaydı, adı oy pusulasında görünmesin diye olurdu" ifadelerini kullandı.

2018'de Meksika Devlet Başkanı seçilen López Obrador, "seçim hilelerinin 2006 ve 2012'de göreve gelme girişimlerini kaybetmesine neden olduğunu" ileri sürdü.

López Obrador, "Bunu söylüyorum, çünkü ben de aday olmamı istemedikleri zaman bir suç uydurulmasından muzdarip oldum. Bu tamamen anti-demokratik. Neden halkın karar vermesine izin vermiyorsunuz?" dedi.