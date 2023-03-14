Meksika Devlet Başkanı Obrador: 'ABD'den daha güvenli'
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin Meksika'ya seyahat uyarısı yapmasının ardından "Meksika, ABD'den daha güvenli" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Meksika'ya seyahat uyarısı yapılmasının ardından Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Obrador, Meksika'nın güvenli bir ülke olduğunu belirterek, "Meksika, ABD'den daha güvenli. Meksika'da güvenli bir şekilde seyahat etmek sorun değil" dedi.
3 Mart'ta Meksika'ya seyahat eden 4 ABD vatandaşı kaçırılmış, 2 kişi öldürülmüştü.
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