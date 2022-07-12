Meksika Devlet Başkanı Obrador ile ABD Başkanı Biden bir araya geldi

12 Temmuz 2022 Salı, 23:57

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, resmi ziyaret düzenlediği ABD’de Başkan Joe Biden bir araya geldi.

Beyaz Saray’da gerçekleşen öncesi Obrador ve Biden açıklamalarda bulundu. Ülkesinin Meksika ile ilişkisinin çok sağlam olduğunu söyleyen Biden, göç sorununu Amerika kıtasının ortak bir problemi olarak gördüğünü ifade etti. Son 5 yılda Orta Amerikalı göçmenlere verilen vizelerde rekor kırdıklarını vurgulayan Biden, geçen yıl 300 bin göçmene vize verildiğini ve bu sayıyı iki katına çıkarmayı istediklerini belirtti.

Uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı konusuna da değinen Biden, hükümetinin bu konuyla ilgilenmek için bin 300 asker görevlendirdiğini ve yapılan operasyonlarla 3 binden fazla kişinin tutuklandığını bildirdi.

Texas eyaletinde yer alan San Antonio’da 28 Haziran’da 53 göçmenin ölümüne neden olan trajediyi örnek göstererek her türlü kaçakçılık endüstrisine saldırılması gerektiğini belirten Biden, bu konuyla mücadelede Amerika Kıtasındaki diğer ülkeler ile daha koordineli bir şekilde çalışmanın gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

MEKSİKA’DAN EKONOMİK KRİZ İLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Obrador ise, her iki ülkenin şimdiye kadar birçok kez dostça ve iyi birer müttefik olarak hareket ettiğine vurgulayarak, Covid-19 salgını, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş sonucunda ortaya çıkan sorunlar ve yaşanan ekonomik kriz ile mücadele etmek için işbirliği çağrısı yaptı. İşbirliğinin her iki ülke ulusunun da yararına olacağını savunan Obrador, tüketicilere faydası olması açısından özellikle gıda ürünlerindeki bazı vergilerin kaldırılmasını teklif ederken, sınırdaki ABD vatandaşlarının Meksika’dan ucuz benzin satın alması için destek sözü verdi.

ABD’de çalışan Meksikalı düzensiz göçmenler konusuna da değinen Obrador, yıllardır dürüstçe çalışan ve ABD’nin gelişimine katkıda bulunan bu göçmenlerin kayıt altına alınması ve düzenli hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Görüşmede, liderlerin göç sorunu, petrol, ekonomik kriz ve enflasyonun yanı sıra ikili ilişkileri ele aldıkları aktarıldı.

OBRADOR, BİDEN YÖNETİMİNE TEPKİ OLARAK AMERİKA ZİRVESİ’NE KATILMAMIŞTI

Obrador, ABD’nin Los Angeles kentinde 6-10 Haziran tarihlerinde düzenlenen Amerika Zirvesi’ne tüm Amerika kıtası ülkelerini davet etmemesi sebebiyle Biden yönetimine tepki göstermiş, söz konusu zirveye katılmamıştı. Obrador, Biden yönetiminin siyasi gerekçelerle Küba, Venezüella ve Nikaragua’yı zirveye davet etmediğini belirtmiş, tüm Amerika kıtası ülkeleri katılmadığı sürece bunun Amerika Zirvesi olmayacağını ifade etmişti.