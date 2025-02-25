Meksika kıyılarında 'kıyamet balığı' görüldü

Yayınlanma: 25.02.2025 - 11:50

Güncelleme: 25.02.2025 - 11:51

Meksika'nın Pasifik kıyısındaki Baja California Sur bölgesinde nadiren yüzeye çıkan ve derin denizlerde yaşayan halk arasında "kıyamet balığı" olarak adlandırılan kürek balığı görüldü. Sahil boyunca yürüyen bir grup insan, parlak ve kaygan görünümlü balığı fark ederek onu tekrar suya bırakmaya çalıştı.

Kürek balıkları genellikle 200 ila bin metre arasındaki derinliklerde yaşar ve yüzeye nadiren çıkar. İnsanlar tarafından genellikle fırtınalardan sonra kıyıya vuran ölü bireyler halinde görülürler. Ancak bu kez, Idaho'dan gelen Robert Hayes adlı bir turist, sahilde gezerken canlı bir kürek balığıyla karşılaştı ve bu anı kayda aldı.

Hayes, "Bu balıkları daha önce görmemiştim, ancak folklorda 'kıyamet günü balığı' olarak anıldıklarını biliyordum" dedi.

Japonya gibi bazı Asya kültürlerinde, kürek balıklarının deprem ve tsunami gibi felaketleri önceden haber verdiğine inanılıyor.

GİZEMLİ BALIKLAR SIK GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Baja California Sur'da görülen bu kürek balığı, ortalama boyutlarından daha küçüktü. Florida Doğa Tarihi Müzesi'ne göre, bu tür genellikle 3 metre uzunluğunda olurken, kaydedilen en büyük birey 11 metreye ulaşmıştı. Okyanusun gün ışığının ulaşamadığı mezopelajik bölgesinde yaşarlar ve bilim insanları, bu tür üzerine hâlâ sınırlı bilgiye sahip.

Hayes'in gördüğü kürek balığının yaralı olduğu ve incelenmek üzere bir deniz biyoloğunun eline geçtiği bildirildi.

Bu olay, kısa bir süre önce Kanarya Adaları'nda siyah bir fener balığının da beklenmedik şekilde yüzeye çıkmasıyla benzerlik gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl boyunca Kaliforniya'da üç farklı kez kürek balığı görülmüştü ve uzmanlar bu durumu okyanus ekosistemindeki değişimlerle ilişkilendiriyor. San Diego'daki Scripps Oşinografi Enstitüsü'nden bilim insanları, okyanus sıcaklıklarındaki dalgalanmaların bu nadir görülen balıkların ortaya çıkmasına neden olabileceğini belirtiyor.

DEPREMLERLE GERÇEKTEN BİR BAĞLANTISI VAR MI?

Japon folklorunda kürek balıkları, "Ejderha Sarayı'nın habercileri" olarak bilinir ve yaklaşan depremleri haber verdiklerine inanılır. Bu inanç, 2011 Japonya depreminden hemen önce kıyıya vuran 20'ye yakın kürek balığı nedeniyle daha da yaygınlaştı. Ancak Japon araştırmacıların 2019 yılında yaptıkları bir çalışma, bu balıkların ortaya çıkma sıklığı ile depremler arasında somut bir bağlantı bulamadı.

Bilim insanları, bu tür olayların büyük ihtimalle okyanus ekosisteminde yaşanan değişimler, su altındaki akıntılar ve iklimsel faktörlerden kaynaklandığını düşünürken, kürek balıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırmalar sürdürülüyor.