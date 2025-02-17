Meksika’da kanlı hesaplaşma: Europol’ün aradığı uyuşturucu baronu ödürüldü

Yayınlanma: 17.02.2025 - 10:57

Güncelleme: 17.02.2025 - 10:57

Avrupa’nın en çok aranan suçlularından biri olarak kabul edilen Hollandalı uyuşturucu baronu Marco Ebben, Meksika’da yaşanan silahlı bir çatışmada öldürüldü.

Meksikalı yetkililer, 32 yaşındaki Ebben’in, Mexico City’ye 25 kilometre uzaklıktaki Atizapan de Zaragoza’da vurularak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle Europol’ün en çok arananlar listesinde yer alan Ebben, daha önce yakalanmamak için ölümünü taklit etmişti. Ancak, Perşembe günü Meksika’nın başkentinin dışındaki bir otoparkta çıkan çatışmada gerçekten öldürüldü.

Eyalet savcılığından bir yetkili, AFP’ye yaptığı açıklamada, Ebben’in kimliğinin doğrulandığını ancak soruşturma devam ettiği için daha fazla bilgi veremeyeceklerini belirtti.

KOKAİN KAÇAKÇILIĞI VE KAÇIŞ HİKAYESİ

Europol kayıtlarına göre Ebben, Brezilya'dan Hollanda'ya ananas konteynerleri içinde 400 kilogram kokain kaçakçılığı yapmakla suçlanıyordu. Hollanda mahkemeleri tarafından Ekim 2020'de gıyabında yedi yıl hapis cezasına çarptırılmıştı, ancak bu tarihten itibaren kaçak hayatını sürdürmeyi başardı.

Ebben, geçtiğimiz Ekim ayında Sinaloa Karteli’nin iki grubu arasındaki bölge savaşının ortasında ölü taklidi yaparak Meksika’da izini kaybettirmişti. Ancak, cesedinin bulunmaması nedeniyle onun gerçekten ölü olup olmadığı uzun süre tartışılmıştı.

KARTEL ÇATIŞMALARININ ORTASINDA KALDI

Meksika’nın Sinaloa eyaletinde yaşanan şiddet olayları, Sinaloa Karteli’nin kurucularından Ismael “El Mayo” Zambada’nın Temmuz ayında ABD’de yakalanmasının ardından daha da şiddetlendi. Yetkililer, Ebben’in bu çatışmaların bir parçası olup olmadığını araştırıyor.

Avrupa’nın en çok aranan suçlularından biri olan Marco Ebben’in ölümüyle birlikte, uluslararası uyuşturucu trafiğinde önemli bir oyuncu daha sahneden çekilmiş oldu.