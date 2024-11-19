Kıyamet balığı nedir, görüntüsü nasıl? Kıyamet balığı yenir mi?

Bu yıl ikinci kez, mitolojide felaketlerin habercisi olarak bilinen bir kürek balığı (oarfish) kıyıya vurdu. Peki, Kıyamet balığı nedir, görüntüsü nasıl? Kıyamet balığı yenir mi?

Kıyamet balığı nedir, görüntüsü nasıl? Kıyamet balığı yenir mi?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2024 - 11:05

Kaliforniya'da nadir görülen ve mitolojide felaketlerin habercisi olarak bilinen kürek balığı bu yıl ikinci kez kıyıya vurdu. Peki, Kıyamet balığı nedir, görüntüsü nasıl? Kıyamet balığı yenir mi?

KIYAMET BALIĞI NE ANLAMA GELİYOR?

Kıyamet Balıklarının, deprem ve diğer doğal afetlerin öncüsü olduğu inancı, onları halk arasında "kıyamet balığı" olarak tanımlanmasına yol açmıştır.

Kaliforniya'da nadir görülen ve mitolojide felaketlerin habercisi olarak bilinen kürek balığı bu yıl ikinci kez kıyıya vurdu. Kürek balıkları, denizlerin derinliklerinde, özellikle 200 ila 1000 metre arasında yer alan mezopelajik bölgelere adapte olmuş canlılardır.

BÜYÜK DEPREMDEN SONRA KARAYA VURMUŞTU

Kürek balığı, Japonya'da 2011 yılında büyük bir depremden önce kıyıya vurmuştu.

O yıl, Japonya'nın Oshika Yarımadası'nda 9,1 büyüklüğünde bir deprem? meydana gelmişti ve ardından balık sahilde görülmüştü.


Etiketler: #kıyamet balığı #nedir

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