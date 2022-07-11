Meksika’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü, 11 yaralı

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:46

Meksika’nın Nuevo Leon eyaletindeki Mina şehrinde meydana gelen kazada karşı yönlerden gelen 2 araç kafa kafaya çarpıştı.

Mina şehri sivil savunma yetkilileri, olayda 1’i çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 11 yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazanın nedeni ile ilgili açıklama yapılmadı.



