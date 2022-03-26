Meksika’da 33 ayrı noktada aktif orman yangını bildirildi
Meksika'da sıcak ve kuru iklim koşulları nedeniyle 33 ayrı yerde aktif orman yangını olduğu bildirilirken yetkililer, ülke genelinde son 1 haftada 4 bin 278 hektarlık ormanlık alanın kül olduğunu açıkladı.
Meksika’da 33 ayrı noktada aktif orman yangını açıklandı. Meksika Ulusal Sivil Koruma Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde devam eden orman yangınlarıyla mücadelede bin 513 itfaiyeci ve 10 helikopterin görev aldığı, son bir haftada ise 4 bin 278 hektarlık ormanlık alanın kül olduğu bildirildi.
Orman yangınlarının en çok etkili olduğu yerlerden biri olan Meksika’nın kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinin Santiago şehrinde alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Nuevo Leon eyalet yetkilileri Santiago şehrinde en az 57 evde yaşayan yüzlerce bölge halkının güvenlik amacıyla tahliye edildiğini açıkladı.
Yangınlara mücadele eden ülkenin bir diğer eyaleti Tamaulipas’taki El Cielo Ekolojik Parkında ise 16 Mart’tan beri devam eden orman yangınında 333 hektarlık alanın kül olduğu belirtildi. Alevlerle mücadelenin Tamaulipas Eyalet İtfaiyesi, Meksika Ordusu, Ulusal Muhafızlar ve daha birçok devlet kurumundan 250 kişilik bir ekip tarafından yürütüldüğü bildirilirken, yangının şu ana kadar yüzde 50 oranında kontrol altına alındığı aktarıldı.
Meksikalı yetkililer ayrıca çıkan yangınların yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğunu belirterek, orman yangınlarından sorumlu olanlara yönelik sert yaptırımların getirileceğini duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde ülkenin Morelos eyaletindeki Tepoztlan şehrinde uyuşturucu madde kullanan bir adamın sebep olduğu tespit edilen orman yangınında ise 115 hektarlık ormanlık alanın yok olduğu açıklanmıştı.
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