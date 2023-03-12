Meksika'da bara bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meksika’nın Guanajuato eyaletinde bir bara düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda, 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 23:29
Meksika'da bara bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Meksika’nın Guanajuato eyaletinde yer alan Celaya şehrindeki El Estadio adlı bara bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganların, bara girerek etrafa rastgele ateş açtığı ve saldırıda yanlarında getirdikleri ev yapımı patlayıcıları kullandıkları ifade edildi. Saldırıda, 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.  

ÖLÜ TAKLİDİ YAPARAK KURTULMUŞLAR!

Görgü tanıkları, bardaki birçok kişinin yüksek sesli müzik nedeniyle silah seslerinin duymadığını ve saldırıyı geç fark ettiklerini söyledi. Saldırıda, siper alarak kendilerini korumaya çalışan birkaç kişinin atılan ev yapımı patlayıcılar nedeniyle yaralandığı belirtilirken, bazı yaralıların ise yerde ölü taklidi yaparak kurtulduğu bildirildi. 

Olayın ardından bölgeye eyalet polisi ve Ulusal Muhafızlar sevk edilirken, saldırganların güvenlik güçleri gelmeden olay yerinden kaçtıkları aktarıldı. Saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığı bildirildi. 


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