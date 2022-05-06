Meksika'da bir gazeteci daha öldürüldü
Gazetecilik mesleği açısından dünyadaki en tehlikeli ülkelerden biri sayılan Meksika'da, bir gazeteci daha öldürüldü.
Meksika basınında çıkan habere göre, yerel bir gazetede köşe yazarı olarak görev yapan Luis Enrique Ramizer'in, Sinaloa eyaletine bağlı Culiacan kentinde cesedi bulundu.
Sinaloa savcısı Sara Quinonez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yolda bulunan cesedin 59 yaşındaki Ramirez'e ait olduğunu teyit ettiklerini bildirdi.
Meksika'daki Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Ramirez'in cansız bedeninin plastiğe sarılı şekilde bulunduğuna dikkati çekerek, "Deliller, olayın kesinlikle bir cinayet olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.
Hükümet sözcüsü Jesus Ramirez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın açığa kavuşturulması için yerel yetkililerle birlikte çalıştıklarını ve bunun cezasız kalmayacağını söyledi.
Böylece ülkede yılbaşından bu yana öldürülen gazeteci sayısı 9'a yükselmiş oldu.
2000'DEN BU YANA 152 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ
Meksika'da, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütüne göre 2000'den bu yana öldürülen gazeteci sayısı 152 oldu.
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