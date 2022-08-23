Meksika'da bir gazeteci silahlı saldırıda öldürüldü
Meksika'nın Guerrero eyaletinde bir gazeteci arabasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Meksika basınında yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Chilpancingo kentinde, "La Realidad Escrito" gazetesinin köşe yazarı Fredid Roman'a silahlı saldırı yapıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Roman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gazetecinin vücuduna çok sayıda kurşunun isabet ettiği bildirildi.
Guerrero Eyalet Başsavcılığı (FGE), açıklamasında, cinayetin aydınlatılması için uzman bir ekibin olay yerinde inceleme yaptığını söyledi.
Guerrero Gazeteciler Kulübü Derneği, Roman'ın öldürülmesine tepki göstererek, meslektaşlarının korunması için devlete çağrıda bulundu.
BU YIL 15 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan Roman'ın öldürülmesiyle 2000'den bu yana Guerrero'da öldürülen gazeteci sayısı 16'ya yükselirken, son cinayetle ülkede bu yılın başından beri öldürülen gazeteci sayısı ise 15'e çıktı.
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütüne göre, ülkede 2000'den bugüne kadar cinayete kurban giden gazeteci sayısı 154'ü aştı.
Video Haberler
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Gelecek Partisi'nde toplu istifa
- Şort tacizine tepki
- YÖK'ten şeriat üniversitelerine iptal
- AKP'li belediye, polislerle Validebağ'a girdi
- 'Son çağrım, bu sınava girmeyin!'
- Davutoğlu'na 'çarpı' attı, 'halifemiz RTE' dedi
- Canlı yayında tacize uğradı: İzleyiciler fark etti
- Mahkeme 'erişim engeli' kararı aldı
- 'Erdoğan tüm dediklerini yutmak zorunda kaldı'
- Dugina'nın aracına bomba koyan suikastçının görüntüleri!