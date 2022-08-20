Gaziantep'te yaşamını yitiren gazeteci Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver kimdir?

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 13:58

Türkiye, Gaziantep'te yaşanan feci kazayla sarsıldı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale eden ekipere ve İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına, kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsü çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında 3 itfaiye, 2 sağlık personeli ile İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

MUHAMMED ABDULKADİR ESEN KİMDİR?



Gaziantep'te yolcu otobüsü ve bir ambulansın da çarpıştığı kazada yardıma koşan İhlas Haber Ajansı çalışanları Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver, devrilen otobüsün altında kalarak vefat etti.

Muhammed Abdulkadir Esen'in İhlas Haber Ajansı'nda tam zamanlı muhabir olarak çalışıyordu. Genç gazetecinin henüz 2021 yılında Gaziantep Üniversitesi'nden mezun olduğu öğrenildi.

UMUT YAKUP TANRIÖVER KİMDİR?



Acı kazada yaşamını yitiren Umut Yakup Tanrıöver'in 2018 yaşında İhlas Haber Ajansı Bünyesi'nde çalışmaya başladığı öğrenildi. Teknik yönetmen olan Tanrıöver'inde yaşının 30'lu yaşlarda olduğu düşünülüyor.