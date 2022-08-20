Usta gazeteci Nadir Nadi kimdir? Nadir Nadi ve Cumhuriyet Gazetesi...

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:13

Bugün aydın, gazeteci ve yazar Nadir Nadi'yi kaybedişimizin 31.yıldönümü. İşte, gazetemizin ve Cumhuriyet tarihinin unutulmaz isimlerinden Nadir Nadi'ye dair önemli başlıklar...

NADİR NADİ KİMDİR?

23 Haziran 1908'de Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Kayaköy'de doğan Nadir Nadi, İlkokulu İstanbul'da, Nişantaşı'ndaki Yeni Mektep'te okur. Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde okurken Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlaması üzerine babasıyla birlikte Ankara'ya gider. Galatasaray Lisesi'ndeki öğrenimini 1930'da tamamlar.

Yüksek öğrenimini İsviçre'de Lozan Üniversitesi'nde Siyasal Bilimler Fakültesi'nde görür. Gazeteciliğe, Cumhuriyet gazetesine yurt dışından gönderdiği yazı, haber ve röportajlarla başlar. İstanbul'a döndükten sonra Cumhuriyet gazetesinin çeşitli birimlerinde çalışır ve köşe yazarlığı yapar. 1938-41 yılları arasında Galatasaray Lisesi'nde sosyoloji öğretmenliği yapar. 1945 yılında babası Yunus Nadi'nin ölümü üzerine Cumhuriyet'in yönetimini ve Başyazarlığını üstlenir.

NADİR NADİ VE CUMHURİYET GAZETESİ

Nadir Nadi, 1950-54 yılları arasında Demokrat Parti listesinde Muğla Bağımsız Milletvekili, 1954-57 yılları arasında da İstanbul Bağımsız Milletvekili olarak TBMM'de bulunur. Parlamentoya girişinden bir süre sonra Avrupa Konseyi'ne bağımsız Türk delegesi olarak seçilip, 6 yıl bu görevde bulunur. Bir yandan da Cumhuriyet gazetesinde yazarlık yaptı.

Babasının ölümü üzerine ortağı olduğu Cumhuriyet gazetesinin başyazarlığına geçen Nadir Nadi, ölümüne dek bu görevi sürdürdü. 1962 yılında ortaklarıyla anlaşmazlığa düşen Nadir Nadi, yazılarına bir süre ara verdi. 27 Mayıs'ın lideri ve o günlerin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Nadir Nadi'yi 9 Haziran 1964'te kontenjan senatörü seçti. Ama o senatörlük süresini doldurmadan 3 Nisan 1970'te istifa etti, Cumhuriyet gazetesine döndü.

O OKURUNA, OKURU ONA SAĞDIKTI

Nadir Nadi, 12 Mart Muhtırası'ndan sonra o günlerin siyasal koşullan nedeniyle bir grup arkadaşıyla gazete yönetiminden ayrıldı (11 temmuz 1971). Gazetede istediklerini bulamayan okurlar, bilinçli bir direnişle gazeteyi almamaya başladılar. Bunun üzerine ortaklar, Nadir Nadi'yi gazetenin yönetimine çağırdı. Arkadaşlarıyla birlikte 12 Temmuz 1992'de Cumhuriyet Gazetesi'ne geri dönen Nadir Nadi, ölümüne dek bu görevde kaldı.

Atatürk ilkelerinin yüceliğini her daim öne çıkartan ve ilerici görüşlerini yazılarında okurla paylaşan, onları aydınlatan Nadir Nadi, Cumhuriyet gazetesinin Türk basın tarihindeki seçkin yerini kazanmasındaki en önemli isimlerden biridir.

1983 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'nü Feridun Hikmet Es'le paylaştı. Aynı yıl Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin onur ödülü verildi. Tüyap 7. İstanbul Kitap Fuarı, 1988'de Nadir Nadi'yi onur yazarı seçti ve adına Alpay Kabacalı'nın hazırladığı Sekseninci Yaşında Nadir Nadi adlı kitabı yayımladı.

Nadir Nadi, Yunus Nadi'nin ölümünden sonra, Cumhuriyet'i yaşattı, Cumhuriyet Gazetesi'ni kurumsallaştırdı. Hiçbir taviz ve ödün vermeden Cumhuriyet ilkelerini ve Atatürk'ün aydınlanma devrimlerini her daim dik duruşuyla savundu.

NADİR NADİ ESERLERİ