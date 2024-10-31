Meksika'da bir günde 2 gazeteciye suikast

Yayınlanma: 31.10.2024 - 11:57

Güncelleme: 31.10.2024 - 11:57

Yetkililer, Michoacan'da yerel haber sitesinde çalışan gazeteci Mauricio Solis'in, Uruapan kenti Belediye Başkanı Carlos Manzo ile belediye binasının yakınındaki caddede röportaj yaptıktan birkaç dakika sonra silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.

Solis'in saldırıda hayatını kaybettiğini ifade eden yetkililer, olayda başka bir kişinin de yaralandığını belirtti.

Belediye Başkanı Manzo, olaya ilişkin açıklamasında, Solis'in yanından ayrılmasından tahmini iki dakika sonra 4 ya da 5 el silah sesi duyduklarını söyledi.

Manzo, saldırının kendilerine yönelik olduğunu zannedip saklanmaya çalıştıklarını ancak birkaç dakika sonra Solis'e yapıldığını öğrendiklerini kaydetti.

Colima Savcılığından yapılan açıklamada, gazeteci Patricia Ramizer Gonzalez'in, sahibi olduğu restoranda vurulduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Merkezi ABD'nin New York kentinde bulunan Gazetecileri Koruma Komitesinin (CPJ) açıklamasında ise her iki cinayet de kınanarak, olaylar hakkında şeffaf soruşturma yürütülmesi çağrısı yapıldı.