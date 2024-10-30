Kartelin elebaşı kaçırılmıştı: Meksika'dan ABD'ye çağrı

Yayınlanma: 30.10.2024 - 12:03

Güncelleme: 30.10.2024 - 12:03

Meksika Başsavcısı Alejandro Gertz Manero, Garcia'nın, Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan'da kaçırılarak ABD'ye götürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Manero, "El Mayo" lakaplı kartel elebaşı Garcia'nın yasa dışı ve lisanssız bir uçakla ülkesinden kaçırıldığını bildirerek, ABD'li yetkililerin, söz konusu olayla ilgili detayları açıklığa kavuşturmasını talep etti.

"Zorunlu gereklilikleri yerine getirmeyen hiçbir uçağın ABD'deki bir havaalanına inemeyeceğine" dikkati çeken Manero, Garcia'nın kaçırıldığı uçağın "kayıt numarası olmadan ülkeye nasıl girebildiğinin" açıklanmasını istedi.

Manero, uçağın kimliği bildirilmeyen pilotunun "ABD makamlarınca saklanıyor olabileceğini düşündüklerini" de kaydetti.

ABD, Sinaloa kartelini "yılda 100 bin Amerikalının" ölümüne neden olan sentetik uyuşturucu fentanilin önde gelen tedarikçisi olmakla suçluyor.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 25 Temmuz'da Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaloa'nın kurucusu "El Mayo" lakaplı Garcia ile örgütün diğer kurucusu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez'in Texas'ta gözaltına alındıklarını açıklamıştı.

Garcia, 27 Temmuz'da federal mahkemede hakim karşısına çıkarak tutuklanmıştı.