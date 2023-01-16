Meksika'da bir kadın polis, kartellerle yaşanan çatışmada kaçırılarak öldürüldü
Meksika'da Vanessa Torres Galan adındaki bir kadın polisin, kartellerle yaşanan bir çatışmada kaçırılarak öldürüldüğü bildirildi.
Meksikalı bir kadın polis, işkence izleriyle ölü halde bulundu.
Güvenlik güçleri, olayın soruşturulmasını ve polis Vanessa Torres Galan'ın ölümünden sorumlu olan kişinin "kadın cinayeti" suçlamasıyla tutuklanmasını talep ediyor.
Galan'ın, biri erkek diğeri kadın iki polis memurunun kaçırılmasıyla sonuçlanan bir çatışmanın ardından kaçırıldığı söyleniyor.
Kaçırılan erkek ve kadın polisin, Galan'ın cesedinin bulunmasından önceki Cordoba'daki Kadın Enstitüsü başkanının evini korudukları sırada bir araca zorla bindirildikleri söyleniyor.
CİNSEL İSTİSMAR İZLERİ BULUNUYOR
Galan'ın cesedinde işkence izleri, cinsel istismar izleri ve parçalanmış göğüsler bulunurken, kendi meslektaşları kimliğini doğrulayarak Galan'a yönelik işlenen suçları kınadı.
Veracruz Valisi Cuitláhuac García, "Cordoba'da durum şu anda sakin, kontrol altında, ancak polis operasyonu devam ediyor" dedi.
Meslektaşları, Galan'ı kaçıranlar tarafından kendisine yapılan muameleyi kınarken, cinsel istismara uğramasının ve öldürülmesinin "basit bir kadın olma gerçeğinden" kaynaklandığını söylediler.
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