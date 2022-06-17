Meksika'da doğum günü partisine silahlı saldırı: 4 ölü
Ciudad Juarez kentindeki Denny’s restoranında düzenlenen doğum günü partisine gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Meksika'da bir restorana silahlı baskın düzenleyen kişiler 4 kişiyi öldürdü. Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Chihuahua kentinde, silahlı kişiler restoranda yemek yiyen bir gruba saldırdı.
Doğum günü partisi yapıldığı esnada gerçekleştirilen saldırıda 2 şahıs, içeriye girerek etrafa ateş açtı. Saldırı sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, ağır yaralanan 1 şahıs hastaneye kaldırıldı.
SALDIRGANLAR ARANIYOR
Görgü tanıkları, saldırganların olay yerine 3 araç konvoyuyla geldiğini söyledi. Polis, araçların tespit edildiğini ve sahiplerinin arandığını duyurdu.
ÜLKEDE ÇOK SIK GÖRÜLÜYOR
Tanıklar, baskının 7 kişi tarafından ağır silahlarla yapıldığını duyurdu. Güvenlik güçleri, saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Ülkede çeteler arasında sık görülen bu tarz baskınların yeni bir hesaplaşmadan kaynaklandığı öne sürülüyor.
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