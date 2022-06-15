Meksika’da Yaşar Karaca’dan gümüş madalya
Milli sporcu Yaşar Karaca, Meksika’da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.
Meksika’nın Leon kentinde devam eden Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası’nın dördüncü gününde 73 kilo erkekler kategorisinde mücadele eden milli sporcu Yaşar Karaca, silkme müsabakasında elde ettiği 158 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu. Karaca, koparmada 123 kilo ile beşinci, toplamda 281 kilo ile de müsabakayı dördüncü sırada tamamladı.
Millilerin toplamda aldığı madalya sayısı ise 3 altın, 6 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 11 oldu.
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü madalya kazanan sporcu Yaşar Karaca’yı ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Video Haberler
- Taksim'de kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
- Taksiciye itiraz etti: Saldırıya uğradı
- İnekler E-5 Karayolu’na çıktı, trafik aksadı
- Motorine yeni zam yolda
- 'Ağzımızı da açtırmıyorlar, oturup ağlamak lazım'
- Fetihtepe halkı direniyor
- Feci kaza: Dolmuş anne ve çocuğuna çarptı
- Ethem Sancak ses kaydını reddetti
- Silahlı kuyumcu soygunu: 1 yaralı
- Şehir hastanesi otoparkında şüpheli ölüm
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Otobüs biletlerinde bir devir sona erdi
- Memur maaşlarına para kalmadı!
- Gözleri doldu, sesi titredi...
- NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
- Otomobil üzerinde ilişkiye girenlerin kimliği belli oldu
- Dünya Kupası'na son bilet belli oldu!
- Sokakta cinsel ilişkinin 5 nedeni
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!
- Kaftancıoğlu'ndan jet yanıt