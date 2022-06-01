Meksika'da elektronik sigara satışı yasaklandı
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülke genelinde elektronik sigara satışını yasaklayan kararnameyi imzaladı.
Lopez Obrador'un günlük basın toplantısı sırasında imzaladığı kararnameyle Meksika Tütün Kontrolü Genel Yasası'nda değişikliğe gitti. Yeni düzenleme kapsamında, ülke genelinde yeni nesil tütün ürünleri olan elektronik sigaraların dağıtımı ve pazarlanması yasaklandı.
Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez Gatell, yeni nesil tütün ürünlerinin, sigaradan daha az zararlı olduğu iddiaları ile tüketiminin teşvik edildiğini söyledi. Lopez Gatell, tütün şirketlerinin genellikle bu tarz ürünlerle gençleri hedef aldığını belirtti.
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