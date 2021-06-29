ABD'de elektronik sigara üreticisi, gençleri nikotin bağımlısı yaptığı gerekçesiyle 40 milyon dolar tazminat ödeyecek
Elektronik sigara üreticisi Juul, Kuzey Carolina eyaletinde gençler arasında nikotin bağımlılığına neden olduğu gerekçesiyle açılan davada 40 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.
ABD Kuzey Carolina Başsavcısı Josh Stein, yaptığı açıklamada, 2019 Mayıs ayında açılan dava sonucu Juul’un 40 milyon dolar tazminat ödemeye razı olduğunu duyurdu.
Sputnik'te yer alan habere göre açıklamada, "Juul, yıllarca bağımlılık yapan e-sigaralarla yeni erken gençler de dahil olmak üzere genç nesli hedef aldı. Kuzey Carolina'daki çocuklarımız arasında bir elektronik sigara salgınının alevlerini körükledi" ifadelerine yer verildi.
Tazminatın yanı sıra ayrıca şirketle yapılan anlaşma gereği, Juul’un Kuzey Carolina’daki marketlerde ürünlerini vitrin dışında satacağı ve internet üzerinden satışlarda yaş denetiminin 3'üncü bir şirket tarafından gerçekleştirileceği kaydedildi.
Kuzey Carolina ile California, Massachusetts ve New York dahil 13 eyalette ürünlerinde yüksek oranda nikotin kullanarak gençleri bağımlı hale getirdiği ve halk sağlığına zarar verdiği suçlamasıyla Juul aleyhinde dava açılmıştı.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de Ocak 2020’de meyve, şeker, nane ve tatlı aromalı tüm elektronik sigaraların üretim ve satışlarının yasaklandığını duyurmuş, kararın, tatlandırılmış elektronik sigaraların çocuklar ve gençler arasında son derece yaygın hale gelmesinden dolayı alındığı kaydedilmişti. ABD hükümeti verilerine göre, ülkedeki her 4 lise öğrencisinden birinin yasak olmasına rağmen elektronik sigara kullandığı belirtiliyor.
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