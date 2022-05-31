Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Elektronik sigaraya fırsat vermeyeceğiz'

31 Mayıs 2022 Salı, 15:30

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'nda nargile ve elektronik sigaraya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Elektronik sigara denilen diğerinden farklı değil. Çok acımasız, aslında zarar vermeye devam ediyor. Bunlara inşallah fırsat vermeyeceğiz" dedi.

"HAZIRLIKLAR YAPIYORUZ"

Erdoğan, "Nargile sigaradan daha az zararlı değil çok daha fazla zararı var. Bu zarardan milletimizi kurtarmaya yönelik de bazı hazırlıklar yapıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, "Hükümetimizin sağlıklı gençler politikalarını tütün, alkol, uyuşturucu gibi maddelerin kullanımı ile mücadele eksenli olarak sürdürdük. Gerçi bilinen sigara markaları yerine nargile, puro, elektronik sigara gibi bu mücadelenin arkasından dolanmak isteyenler de yok değil. Hepsinin farkındayız" dedi.

"Biz gençlik yıllarımızdan beri bu mücadelenin en ön safında olduk" diyen Erdoğan, "Kendi yakın çevremizden başlayarak karşılaştığımız herkesi tütün ürünlerinin zararlarına karşı ikaz ediyor, hatta varsa sigara paketine el koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"NARGİLENİN SİGARADAN DAHA ÇOK ZARARI VAR"

Nargile hakkında da konuşan Erdoğan, "Nargile sigaradan daha az zararlı değil. Tam aksine daha çok zararı var. Bu zarardan da milletimizi kurtarmak için inşallah bazı hazırlıklar yapıyoruz. Çünkü onu da başarmamız lazım" dedi ve şöyle devam etti:

"Bundan dolayı da çok rahatsızlar. Hem suluda artırıyoruz hem sigarada artırıyoruz. Hayret! Aç, sefil geziyor ama onu almaktan geri durmuyor. Rakıyı almaktan, birayı almaktan geri durmuyor."