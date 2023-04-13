Meksika'da en az 1200 yıllık 'puan tablosu' bulundu

Yayınlanma: 13.04.2023 - 10:51

Güncelleme: 13.04.2023 - 10:51

Arkeologlar Meksika'da yürüttükleri çalışmalarda, Mayalar'ın oynadığı "pelota" isimli toplu oyuna ait olduğu düşünülen bir "puan tablosu" keşfetti.

Daire şeklinde bir taşın üzerine çeşitli şekillerin kazındığı puan tablosunun en az 1200 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Yaklaşık 40 kilo ağırlığındaki taşın merkezinde, kafalarındaki şapkalar özenle işlenmiş iki oyuncu figürü bulunuyor. Uzmanlar, figürlerin çevresindeki hiyeroglif yazının anlamını çözmek için taşın üzerinde çalışıyor.

Chichen Itza arkeoloji alanının içindeki Casa Colarado (Kırmızı Ev) isimli arkeolojik yapıda bulunan taşın, 800'lerin sonu veya 900'lerin başı gibi bir döneme ait olduğu düşünülüyor.

Independent Türkçe'nin derlediği habere göre, uzmanlar, "puan tablosu"nun Casa Colarado'nun girişindeki kemerli geçitte asılı olduğunu ancak geçidin yıkılmasıyla birlikte gömüldüğünü tahmin ediyor.

40 kiloluk taş yerin yarım metre altında ve ters dönmüş bir şekilde bulundu.

Keşfin önemli olduğuna dikkat çeken arkeolojik Francisco Perez Ruiz, "Bu Maya alanında hiyeroglif yazı bulmak nadirdir. Yazının tamamını bulmaksa daha da nadirdir. Bu 11 yıldır hiç yaşanmamıştı" dedi.

Takımlar halinde oynanan pelota, kauçuktan yapılmış bir topla oynanıyor ve Orta Amerika'da 3 bin yıllık bir geçmişe sahip.