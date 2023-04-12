Güney Koreli oyuncu Jung Chae-yul 26 Yaşında evinde ölü bulundu!
Netflix'in Zombie Detective dizisindeki Bae Yoon-mi rolüyle tanınan Güney Koreli aktris ve model Jung Chae-yul 26 yaşında hayatını kaybetti.
Netflix'in Zombie Detective dizisindeki Bae Yoon-mi rolüyle tanınan Güney Koreli aktris ve model Jung Chae-yul hayatını kaybetti. 11 Nisan 2023 Salı günü evinde ölü bulunan aktris 26 yaşında vefat etti.
AJANSI DOĞRULADI
Jung Chael Yu, Choi Jin-hyuk ve Park Ju-hyun'un başrollerinde yer aldığı 'Zombie Detective' adlı diziyle geniş bir hayran kitlesine kavuşmuştu. Jung Chae-yul'un ölümü ajansı Management S tarafından doğrulandı.
Chae-yul'un ajansı Management S yaptığı açıklamada, MK News'e “Üzücü bir haber vermek için buradayız. Aktris Chaeyul, 11 Nisan'da aramızdan ayrıldı. Cenazesi, ailesinin isteği doğrultusunda özel olarak yapılacak. Merhum Chaeyul'un huzur içinde yatabilmesi için dua etmenizi umuyoruz."
The Independent'a göre, Chae-yul'un yönetim ajansının CEO'su OSEN'e şunları söyledi: “Chae-Yul'umuz çok çalışkandı. Bence onun bir aktris olarak ne kadar muhteşem olduğunu kelimelerle anlatmak zor.” dedi.
JUNG CHAE-YUL KİMDİR?
Jung Chae-yul, 4 Eylül 1996'da doğdu. Güney Kore filmlerinde ve dizilerinde yükselen bir aktördü.
İlk çıkışını 2016 yılında Devil's Runway programı ile yaptı. Zombie Detective'deki rolüyle izleyicilerin dikkatini çekti .
2018 yapımı Deep filminde rol aldı.
Şu anda çekimleri hala devam eden Kore yapımı 'Wedding Impossible'da yer alması planlanan Jung Chael Yul'un ölüm haberinin alınmasının ardından dizi durduruldu.
Jung Chae-yul'un Instagram'da 25 binden fazla takipçisi var. Paylaştığı son fotoğrafa taziye mesajları yağan Jung Chae-yul'un sosyal medya hesaplarının kapatıldığı görüldü.
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