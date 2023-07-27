Meksika’da göktaşı geceyi gündüze çevirdi

Meksika’nın batısında atmosfere giren göktaşı geceyi gündüze çevirdi.

İHA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 10:28
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Meksika'da atmosfere giren göktaşı Michoacan, Colima ve Jalisco eyaletlerinde geceyi gündüze çevirdi.

Çıplak gözle görülen göktaşı, halk arasında paniğe neden oldu. Michoacan Eyalet Valisi Alfredo Ramirez Bedolla yaptığı açıklamada, Colima Üniversitesinden bilim adamlarının gökyüzünde görülen uçan parlak cismin bir göktaşı olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Göktaşının atmosfere girmesinin ardından alev topuna döndüğü anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.


Göktaşı Meksika gece gündüz

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