İsrail saldırısında öldü... Hamileydi... Bebeği kurtarıldı
İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Filistinli hamile annenin karnındaki bebek, Nasır Hastanesi’ndeki doktorlar tarafından kurtarıldı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları devam ederken, saldırıda ölen Filistinli hamile annenin karnındaki bebek Nasır Hastanesi’ndeki doktorlar tarafından kurtarıldı.
Han Yunus’a düzenlenen saldırıda ölen annenin naaşının Nasır Hastanesi’ne getirildiği ve annenin karnında çıkarılan fetüsün canlı olduğunun tespit edildiği ifade edildi.
Bebeğin hayata döndürülmesinin ardından kuvöze alındığı açıklandı.
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