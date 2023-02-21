Meksika’da katliam gibi kaza: 17 ölü, 13 yaralı

Meksika’da kaçak göçmenleri taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 13 göçmen yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 09:27
Meksika’da katliam gibi kaza: 17 ölü, 13 yaralı
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Meksika’nın Oaxaca ile Puebla eyaletleri arasında içerisinde en az 45 kaçak göçmenin bulunduğu yolcu otobüsü devrildi. Bölgeye çok sayıya itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Puebla Eyaleti İçişleri Bakanı Julio Miguel yaptığı açıklamada, kazada 17 göçmenin hayatını kaybettiğini belirterek, 13 göçmenin ise yaralandığını aktardı. 

Yetkililer, kazaya otobüse arkadan çarpan bir tırın sebep olduğunu açıklarken, kazanın ardından tırın olay yerinden kaçtığı bildirildi. Kaza yapan otobüsün ABD sınırına doğru yol aldığı ve içerisinde Kolombiya, Venezuela ve bazı Orta Amerika ülkelerinden gelen kaçak göçmenlerin bulunduğu belirtildi. Kazadan yara almadan kurtulan göçmenlerin ise yetkililere yakalanmamak için olay yerinden kaçtıkları ifade edildi. 


Meksika kaçak göçmen kaza

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