Uluslararası destek sürüyor: Meksika, 100 ton insani yardım malzemesi gönderdi

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 09:38

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 09:58

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği kentlere yönelik yurt içinden ve yurt dışından yardımlar devam ediyor.

Meksika Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından, Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı aracılığı ve Türkiye Büyükelçiliği işbirliğinde koordine edilen yardımları taşıyan, Felipe Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan (AIFA) kalkan uçak, Adana Havalimanı'na indi.

DAYANIŞMA MESAJI

Gıda, kıyafet, battaniye, çadır, jeneratör, medikal ve hijyen malzemelerini taşıyan kargo uçağı, Meksika Büyükelçiliği Ticaret ve Kültür Ataşesi Mario Chaparro ile Savunma ve Hava Kuvvetleri Ataşesi Ernesto Velazquez Montoya tarafından karşılandı.

Chaparro, Meksika halkının Türkiye'deki dostları ve kardeşleriyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Afetlerde uluslararası işbirliğinin temel nitelikte olduğuna dikkat çeken Chaparro, Türkiye'ye yardım etmekten ve Türk halkını desteklemekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

"PROTEO İÇİN PEK ÇOK KİŞİNİN TEŞEKKÜRLERİNİ ALDIK"

Chaparro, Meksika'dan gelen arama kurtarma köpeği Proteo'nun çalışmalar sırasında öldüğünü hatırlatarak, "Yardım ve destek için sosyal ağlar, e-postalar hatta el yazısıyla yazılmış mektuplar aracılığıyla pek çok kişinin teşekkürlerini aldık" dedi.

100 PERSONEL BÖLGEDE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Savunma ve Deniz Kuvvetleri Bakanlığı ile Meksika Red Cross'dan 150 kişilik arama kurtarma ekibinin, Adıyaman'da bir hafta süren çalışmasının ardından Türkiye'den ayrıldığını belirten Chaparro, sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 100 personelin, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya gibi deprem bölgelerinde görevlerine devam ettiğini söyledi.

Chaparro, ayrıca Meksika hükümetinin ve halkının başsağlığı dileklerini iletti.