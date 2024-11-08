Meksika'da korkunç olay... Kamyonetin kasasında 11 cansız beden bulundu!

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde, terk edilmiş bir kamyonetin kasasında 2'si çocuk 11 kişinin cesedi tespit edildi.

Meksika'da korkunç olay... Kamyonetin kasasında 11 cansız beden bulundu!
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AA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 08:57

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Chilpancingo kentindeki Del Sol otoyolunda, terk edilmiş bir kamyonete ilişkin polise ihbarda bulunuldu.

CESETLERDEN İKİSİ ÇOCUKLARA AİT

Polis ekipleri, kamyonetin kasasında 2'si çocuk 11 kişinin cesedini buldu. Emniyetten yapılan açıklamada bu olayı organize suç örgütü Los Ardillos'un gerçekleştirmiş olabileceği belirtildi.


Etiketler: #Kamyonet #Meksika #Organize suç örgütü #Çocuk

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