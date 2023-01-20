Meksika'da küçük uçak düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Meksika'da küçük uçağın düşmesi sonucu biri çocuk 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 22:31
Meksika'da küçük uçak düştü: 2 ölü, 1 yaralı
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Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Jalisco eyaletinde içinde 3 kişinin olduğu küçük uçak ağaçlık alana düştü.

Kazada, biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.


Meksika uçak

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