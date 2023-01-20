Meksika'da küçük uçak düştü: 2 ölü, 1 yaralı
Meksika'da küçük uçağın düşmesi sonucu biri çocuk 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Jalisco eyaletinde içinde 3 kişinin olduğu küçük uçak ağaçlık alana düştü.
Kazada, biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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