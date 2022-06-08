Meksika’da maymun çiçeği hastası ABD'li hastaneden kaçtı
Meksikalı yetkililer, maymun çiçeği teşhisi konulan ABD vatandaşı hastanın hastaneden kaçtığını açıkladı.
Meksika’nın Jalisco eyaleti Puerta Vallarta şehrinde ABD vatandaşı 48 yaşındaki bir erkeğin, 30 Mayıs’ta öksürük, titreme, kas ağrısı ve vücutta deri döküntüleri belirtileriyle hastaneye başvurduğu ve maymun çiçeği virüsünden şüphelenilerek tedavi altına alındığı bildirildi.
Hastanede izole edilen ve kesin tanı için teste tabi tutulan hastanın, sağlık yetkililerinin gözetim altında kalması konusundaki tüm uyarılarına rağmen 4 Haziran’da hastaneden kaçtığı bildirildi.
Jalisco Eyaleti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hastanın yapılan testler sonucunda maymun çiçeği virüsü taşıdığının ortaya çıktığı belirtilerek, tatil için geldiği Puerta Vallarta şehrinde kendisi ile temas kurmuş kişilerin dikkatli olmalarını ve belirti göstermeleri halinde sağlık kontrolüne gitmeleri çağrısında bulundu.
HASTANIN ABD’YE DÖNDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR
ABD’li hastanın 6 Haziran’da ülkesine dönmek için bileti bulunduğu ve hastaneden kaçtıktan sonra evine gittiği tahmin ediliyor.
MEKSİKA’DAKİ VAKA SAYISI 2’YE YÜKSELDİ
ABD’li hasta ile Meksika’da bugüne kadar görülen maymun çiçeği vaka sayısı 2’ye yükseldi. Ülkedeki ilk vaka 28 Mayıs günü başkent Mexico City’de tespit edilmişti.
DÜNYADA 29 ÜLKEDE BİNDEN FAZLA VAKA
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsünün, endemik olduğu Afrika ülkeleri dışında şimdiye kadar 29 ülkede görüldüğünü ve bu ülkelerdeki vaka sayısının binden fazla olduğunu bildirdi.
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