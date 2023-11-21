Meksika’da polis ve silahlı grup arasında çatışma: 9 ölü

Meksika’da polis ve silahlı grup arasında çıkan çatışmada 2’si polis 9 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 21.11.2023 - 12:01
Meksika’da polis ve silahlı grup arasında çatışma: 9 ölü
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Meksika’nın Cuernavaca kentinde silahlı saldırganların yer aldığı konvoydan sokaktaki bir gruba ateş açılarak bir kişiyi kaçırma girişiminde bulunuldu.

Olayın ardından kentin farklı noktalarında polis ve grup arasında çatışma yaşandı. Cuernavaca güvenlik birimi tarafından yapılan açıklamada, dün meydana gelen olayda 2’si polis 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çatışmada, yaralanan 2 polis memurunun ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Başkent Mexico City'nin 80 kilometre güneyinde yer alan Cuernavaca kentinde rakip organize suç gruplar arasında daha önce birçok kez şiddet olayı yaşanmıştı.


Meksika polis çatışma

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