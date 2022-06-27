Meksika’da polise pusu: 6 ölü, 4 yaralı

Meksika’nın kuzeyinde devriye gezen polislere düzenlenen saldırıda 6 polis öldü, 4 polis yaralandı.

İHA
27 Haziran 2022 Pazartesi, 12:37
Meksika’da polise pusu: 6 ölü, 4 yaralı
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Meksika’nın kuzeyinde görev başındaki polislere pusu kuruldu.

Nuevo Leon eyaleti Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ne yazık ki, 6 polisimiz görevi başındayken hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı. Yerel saatle 03.00 sıralarında Meksika-ABD sınırı yakınında meydana gelen saldırıda, 4 polis de yaralandı.

Bakanlık ayrıca, saldırganların yüksek kalibreli silahlar kullandığını ve zırhlı 10 araçla olay yerinden uzaklaştığını bildirdi. 


Meksika polis Cinayet
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