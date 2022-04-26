Meksika'da son 4 günde 6 bin düzensiz göçmen yakalandı

Amerika kıtasında düzensiz göç son zamanlarda artış gösteriyor. Meksika'da son 4 günde 6 bin düzensiz göçmen yakalandı

AA
26 Nisan 2022 Salı, 11:22
Meksika'da son 4 günde 6 bin düzensiz göçmen yakalandı
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Meksika, son 4 günde ABD sınırına ulaşmak amacıyla ülkeye yasa dışı yollardan giren 6 bin düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Ulusal Göç Enstitüsünden yapılan açıklamada, yakalanan göçmenlerin çoğunluğunun Honduras, Küba, Guatemala, Nikaragua, El Salvador, Kolombiya, Venezuela, Peru, Ekvador ve Haiti uyruklu olduğu belirtildi.

Son 4 günde gözaltına alınan 6 bin göçmenden 200'ünün refakatsiz çocuklar olduğu aktarılan açıklamada, bu insanların yiyecek ve içecekten yoksun olarak kötü şartlarda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, son zamanlarda düzensiz göçmen sayısının yeniden arttığına işaret edilerek, insan tacirlerinin göçmenleri ABD'ye götürme vaadiyle kandırdığı vurgulandı.

Uzun yıllardır Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.


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