Meksikalı model, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti

Meksikalı model Samanta Villarreal Nunez, kız kardeşi ve bir arkadaşıyla birlikte bir araçla seyahat ederken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti.

Meksikalı model, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 19.10.2024 - 13:48

Meksikalı model Samanta Villarreal Nunez, kız kardeşi ve bir arkadaşıyla birlikte bir araçla seyahat ederken feci bir şekilde kaza yaptı.

Nunez, aracı kullanan kişinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından araç alevler içinde kalırken, acil kurtarma ekipleri olay yerine ulaşarak araçtakileri çıkardı.

Nunez'in öldüğü açıklanırken, arabada bulunan diğer iki kişi ve sürücünün hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yaralıların, tedavilerinin hastanede devam ettiği öğrenildi. Kaza sırasında aracı, kimin kullandığının belli olmadığı kaydedildi.

Villarreal Nunez 2018 yılında Nuevo León eyaletindeki El Carmen belediyesinin düzenlediği bir yarışmada, “Turizm Kraliçesi” seçilmişti.


Etiketler: #Meksika #model

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