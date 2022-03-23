Meksika'da uyuşturucu bağımlısı ormanlık alanı ateşe verdi
Meksika'nın turistik Tepoztlan şehrinde uyuşturucu bağımlısı bir kişi, ormanlık alanı ateşe vermesi sonucu 30 hektarlık alan küle dönerken, yangınla mücadele devam ediyor.
Meksika’nın Morelos eyaletinde yar alan Tepoztlan şehrinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına yapılan ilk müdahale sırasında ormanlık alanda yakalanan bir şüpheli, sorgusunda yangını kendisinin çıkardığını itiraf etti.
Sivil savunma ekibinin lideri Gabino Rodriguez yaptığı açıklamada, ormanı yakan şahsı yakaladıklarında uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu aktararak, adamın ormanı yakmaktan keyif aldığını belirttiğini açıkladı.
Tepoztlan şehri yetkilileri, yangın söndürme çalışmalarının 102 kişilik bir ekip ve söndürme helikopterlerinin desteğiyle yürütüldüğünü açıkladı. Yangın sebebiyle bölgede 30 hektarlık ormanlık alan küle dönerken, yetkililer yangının şu ana kadar yüzde 20 oranında kontrol altına alındığını bildirdi.
İlgili Haberler
- Sultangazi'de uyuşturucu bağımlısı baba evi ateşe verdi
- Ateşe verdiği eski eşi Elvan'ı yanarken izlemiş
- Avcılar'daki korku apartmanında 3'üncü gün: Evi ateşe verdi
Video Haberler
- Öğretmen kendisini uyaran müdür yardımcısını bıçakladı
- Marmara'daki depremler İstanbul depremini tetikler mi?
- Kucağındaki bebeğin çantasında 7 kilo eroin ele geçirild
- 'Kız ile erkekleri ayrı oturtun' talimatına soruşturma
- AKP ve MHP'nin teklifine sert çıktı
- Yemeksepeti işçilerinden Nevzat Aydın'a suç duyurusu
- Evinin çatısına çıkan 2 köpeği öldüren şüpheli tutukland
- Cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucu satarken yakalandı
- Çaldıkları kumaşı sahibine satmaya kalktılar
- Kavgada yaralandı hastanede vurularak öldü
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi'nden Rusya açıklaması
- Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
- Dünyanın en hızlı uçan kuşu yaralı halde bulundu
- Öğretmen kendisini uyaran müdür yardımcısını bıçakladı
- Kayıp üniversite öğrencisi Furkan'dan acı haber
- Meksika'da uyuşturucu bağımlısı ormanı ateşe verdi
- Bodrum Belediyesi'ne polis operasyonu
- Instagram ve Facebook’a erişim sorunu
- Blinken açıkladı! ABD'den Rusya kararı
- Cinayet hükümlüsünden 'İmamoğlu'na suikast' ihbarı