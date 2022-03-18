Sultangazi'de uyuşturucu bağımlısı baba evi ateşe verdi

18 Mart 2022 Cuma, 11:06

Uyuşturucu bağımlısı İnanç K.(37), iddiaya göre iki hafta önce eşi B.K. ve 5 ile 11 yaş arasındaki 4 çocuğuyla kaldığı kiralık evin camlarını kırıp ortalığı dağıttı. Şiddet uyguladığı 11 yıllık eşi B.K., çocuklarıyla kaçıp bir iş yerine sığındı. İnanç K. gözaltına alınıp hakkında işlem yapılırken, eşi ve çocukları koruma altına alınarak, yurda yerleştirildi.

Poliste uyuşturucu kullanmak ve yaralamadan kaydı da bulunan İnanç K., bir süre ortalıkta görünmezken dün evine geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen İnanç K., yalnız olduğu sırada eşyaları dağıtıp, evi ateşe verdi. İhbar üzerine sevk edilen polis, İnaç K.'yi gözaltına alırken, itfaiye ekipleri de müdahale ederek yangını söndürdü. İnanç K.'nin polisteki işlemleri sürüyor.

"ÖNCE ANNENİZİ SONRA SİZİ ÖLDÜRECEĞİM"

Evin sahibi Tezcan Keser, "Yaklaşık 5 yıldır bu dairede oturan kişi geldi ve evini ateşe verdi. Uyuşturucudan içeri girip, çıkmıştı. Çıktıktan sonra iş bulamadı. İşsiz olunca karı-koca boşanma kararı almışlar. Boşanma kararı alınca evde hadiseler büyümüş. İki hafta önce, camları kırıp evin içini dağıtıyor. Kadın can havliyle kaçıyor. Kadını yakalıyor, komşular elinden alıyor. Çocuklarını bile öldürmeye kalkmış. 'Önce annenizi sonra sizi öldüreceğim' demiş. O içerideyken bu mahalleli o kadına ve çocuklarına sahip çıktı. O bu mahalleye,karısına çocuklarına bu zulmü yaptı. Ben kiraya verdiğimde böyle değillerdi. Bilmiyordum, mahalle halkından özür dilerim. Hanımefendi iki haftadır devlet korumasında kendisi ile haberleşiyorum. 'Abi camları sakın taktırmayın beni tehdit etmeye devam ediyor. Eve gelip evi yakacakmış' diye bana yazdı. Bugün de geldi evi yaktı" dedi.



