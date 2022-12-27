Meksika'da uyuşturucu karteli üyeleri çocuklara Noel hediyesi dağıttı
Meksika'da ünlü Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) üyeleri, ülkenin Guadalajara kentindeki çocuklara Noel hediyeleri dağıtırken görüntülendi.
Meksika'da bir uyuşturucu karteli üyeleri, geçtiğimiz hafta ülkenin Guadalajara kentinde çocuklara Noel hediyesi dağıttı.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, ülkenin en tehlikeli suç örgütü olarak kabul edilen Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) üyeleri, Noel ışıkları ve süslemelerle kaplı araçlarla Guadalajara sokaklarında görüldü.
Daily Star'ın aktardığına göre, bir kamyonetin üzerinde devasa bir Noel Baba, diğerlerinde ise penguenler ya da şişme ren geyikleri vardı.
Bu yılın başlarında uyuşturu karteli, Gucci çantaları ve kendi markalarıyla süslenmiş futbol topları dağıtmıştı.
GÜVENLİK GÜÇLERİYLE ÇATIŞTILAR
Bu yılın başlarında sızdırılan hükümet belgelerine göre Meksika Ordusu, bir müzik videosunda yerinin ifşa edilmesinin ardından Ağustos ayında CJGN'nin liderlerinden 'Youtuber' lakaplı Ricardo Ruiz'i yakalamaya çalıştı.
Kartel üyelerinin misilleme olarak hükümet güçlerine karşı bir dizi saldırı başlatmasının ardından Ricardo Ruiz serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- İBB'yi teftiş eden heyetin başkanı görevden ayrılmış
- Hull City'nin Kolombiyalı yıldızı 1 puanı kurtardı!
- Erdoğan'ın müjdesi yine 'gaz' çıktı
- Bakanlık şirketleri açıkladı
- Tanju Özcan'a bıçaklı saldırı girişimi
- Erdoğan'ın seçimi öne almak istediğinin ilk somut kanıtı
- 'Allah yok' dediği iddiasıyla kuzenini öldürdü
- İçişleri Bakan Yardımcısı hakkında çarpıcı iddia
- İstanbul’da toplu taşımaya zam