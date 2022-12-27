Meksika'da uyuşturucu karteli üyeleri çocuklara Noel hediyesi dağıttı

27 Aralık 2022 Salı, 17:32

Meksika'da bir uyuşturucu karteli üyeleri, geçtiğimiz hafta ülkenin Guadalajara kentinde çocuklara Noel hediyesi dağıttı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, ülkenin en tehlikeli suç örgütü olarak kabul edilen Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) üyeleri, Noel ışıkları ve süslemelerle kaplı araçlarla Guadalajara sokaklarında görüldü.

Daily Star'ın aktardığına göre, bir kamyonetin üzerinde devasa bir Noel Baba, diğerlerinde ise penguenler ya da şişme ren geyikleri vardı.

Bu yılın başlarında uyuşturu karteli, Gucci çantaları ve kendi markalarıyla süslenmiş futbol topları dağıtmıştı.

GÜVENLİK GÜÇLERİYLE ÇATIŞTILAR

Bu yılın başlarında sızdırılan hükümet belgelerine göre Meksika Ordusu, bir müzik videosunda yerinin ifşa edilmesinin ardından Ağustos ayında CJGN'nin liderlerinden 'Youtuber' lakaplı Ricardo Ruiz'i yakalamaya çalıştı.

Kartel üyelerinin misilleme olarak hükümet güçlerine karşı bir dizi saldırı başlatmasının ardından Ricardo Ruiz serbest bırakıldı.