Meksika'dan ABD'ye gümrük vergisi yanıtı: Kimse endişe etmesin, planlarımız var

Yayınlanma: 04.03.2025 - 09:45

Güncelleme: 04.03.2025 - 09:45

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, ABD'nin Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi getirmesine değindi.

Sheinbaum, "Sükunet ve sabırla bekleyeceğiz. Belirsizlik yaratmayalım. Bu ABD hükümetinin alacağı bir karardır ve bu çok önemli. Ilımlı, sakin ve sabırlı olmamız gerekiyor. A planı, B planı, C planı ve D planımız var, kimse endişe etmesin" değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik güçlerinin, fentanil ve uyuşturucu örgütlerine yönelik operasyonlarını grafik üzerinden anlatan Sheinbaum, "Meksika, üzerine düşeni yaptı. Bu ay işbirliği ve koordinasyon açısından iyi geçti. Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente, Washington'a giderek güvenlik toplantıları ve ticaret ile ilgili toplantılar yaptı ve bu çok iyi geçti" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin yarın başlayacağını bildirmişti.

Trump, karşılıklı tarifelerin 2 Nisan'da başlayacağını belirterek, "Ancak daha da önemlisi, yarın Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmaya başlayacak" ifadelerini kullanmıştı.