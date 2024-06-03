Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı Claudia Sheinbaum oldu

Yayınlanma: 03.06.2024 - 12:06

Güncelleme: 03.06.2024 - 12:06

Meksika'da düzenlenen devlet başkanı seçiminde 61 yaşındaki Claudia Sheinbaum, ezici bir zafer kazanarak ülkenin ilk kadın devlet başkanı oldu.

İklim bilimci ve Mexico City'nin eski belediye başkanı olan Sheinbaum, Meksika'nın seçim otoritesi tarafından yapılan hızlı örneklem sayımına göre oyların %58.3 ila %60.7'sini alarak başkanlığı kazandı. Bu oran Meksika'nın demokrasi tarihindeki en yüksek oy oranı olarak kayıtlara geçti.

Seçim otoritesinin verdiği sonuçlara göre, iktidardaki koalisyon Kongre'nin her iki kanadında da muhalefetin desteği olmadan anayasal reformları geçirmesini sağlayacak üçte iki süper çoğunluğa ulaşma yolunda ilerliyor.

Meksika için Geniş Cephe adayı ve eski Hidalgo Belediye Başkanı Xochitl Galvez, yüzde 29,84 ile ikinci ve eski milletvekili Jorge Alvarez Maynez ise yüzde 10,48 ile üçüncü sırada yer alıyor.

“Başkan, başkan” tezahüratları eşliğinde seslenen destekçilerine yönelik Sheinbaum, “200 yıllık cumhuriyet tarihinde ilk kez Meksika'nın ilk kadın başkanı olacağım” dedi.

Sheinbaum'un zaferi, maço kültürüyle tanınan ve dünyanın en büyük ikinci Roma Katolik nüfusuna ev sahipliği yapan, yıllardır kadınlar için daha geleneksel değerleri ve rolleri zorlayan Meksika için önemli bir adım olarak görülüyor.

Sheinbaum'un önünde karmaşık bir yol olduğu belirtiliyor. Ağır bir bütçe açığı ve düşük ekonomik büyüme devralırken, popüler refah politikalarını artırma vaatlerini dengelemek zorunda olduğu ifade ediliyor.

Sheinbaum, ilk sonuçlar açıklandıktan sonra destekçilerine hükümetinin mali açıdan sorumlu olacağını ve merkez bankasının bağımsızlığına saygı göstereceğini söyledi.

'KUKLA' İDDİALARINI REDDETTİ

Sheinbaum, muhalefetin, Lopez Obrador'un bir “kuklası” olacağı yönündeki iddialarını reddederek, ancak Meksika'nın en yoksullarına yardım edenler de dahil olmak üzere Obrador'un birçok politikasını devam ettirme sözü verdi.

Sheinbaum, zafer konuşmasında Lopez Obrador'a “ülkemizi daha iyiye doğru dönüştüren eşsiz bir insan” olarak teşekkür etti.

GERGİN SEÇİM SÜRECİ

38 adayın öldürüldüğü Meksika'nın modern tarihindeki en şiddetli seçim, büyük güvenlik sorunlarını pekiştirdi. Birçok analist, organize suç gruplarının Lopez Obrador döneminde nüfuzlarını genişlettiğini ve derinleştirdiğini söylüyor.

Pazar günkü oylama, Puebla eyaletindeki oy verme merkezlerinde iki kişinin öldürülmesiyle de gölgelendi. Lopez Obrador'un görev süresi boyunca, Meksika'nın modern tarihindeki diğer tüm yönetimlere kıyasla 185 binden fazla insanın öldürüldüğü, ancak cinayet oranının giderek düştüğü kaydedildi.

İktidardaki MORENA partisi, ilk sonuçlara göre ülkenin en önemli makamlarından biri olan Mexico City belediye başkanlığı yarışını da kazandı.