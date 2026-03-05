Meloni duyurdu: İtalya’dan Körfez’e hava savunma desteği

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalyan bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, İtalya’nın Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya ile birlikte Körfez ülkelerine savunma alanında destek sağlamayı planladığını söyledi.

İtalya’nın özellikle hava savunması alanında yardım göndermeyi değerlendirdiğini belirten Meloni, “Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya gibi İtalya da Körfez ülkelerine özellikle savunma ve hava savunması alanında destek göndermeyi planlıyor” ifadelerini kullandı.

Meloni, söz konusu adımın yalnızca diplomatik ilişkilerden kaynaklanmadığını vurgulayarak bölgede yaşayan İtalyanlara dikkat çekti.

Körfez bölgesinde on binlerce İtalyan vatandaşının yaşadığını ve yaklaşık 2 bin İtalyan askerinin konuşlu olduğunu belirten Meloni, “Bu sadece dost ülkeler oldukları için değil. Bölgede on binlerce İtalyan yaşıyor ve yaklaşık 2 bin İtalyan askerimiz bulunuyor. Korumak istediğimiz ve korumak zorunda olduğumuz insanlar var” dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.