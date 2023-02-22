Meloni, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermenin gündemde olmadığını söyledi

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 08:23

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 08:23

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinin ardından beraber düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Meloni, "Rus saldırganlığı karşısında İtalya'nın tam desteğini yineledim. İtalya, bu konuda tereddüt etme niyetinde değil ve olmayacak da. Zamanı on yıllarca yıl geriye alan işgalin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. İşgal birkaç gün sürecekti ama özgürlüğünü, kimliğini ve egemenliğini savunmak için her şeyi yapmaya hazır bir millettin kahramanca tepkisi hafife alındığı için bu böyle gitmedi" dedi.

İtalya'nın müzakere koşullarının oluşturulması için elinden geleni yapacağını aktaran Meloni, "Ancak o zamana kadar, her türlü askeri, mali, insani desteği verecektir. Ukrayna'yı askeri olarak destekleyenler, barış için de çalışanlardır" diye konuştu.

Meloni, Ukrayna'nın kimliğini müdafaa etme savaşını çoktan kazandığını da dile getirdi.

Zelenski ile beraber yalnızca savaş değil, savaş sonrasında yeniden yapılanmayı da konuştuklarından bahseden Meloni, "İtalya, yeniden yapılanma konusunda Nisan ayında bir konferans düzenleme konusunda çalışıyor" dedi.

"SİLAHLAR, SAVUNMA AMAÇLIDIR"

Meloni, Ukrayna'ya savaş uçağı verilmesine yönelik bir soru üzerine, "Bir saldırı olduğunda tüm silahlar savunma amaçlıdır. Şu an için masada uçak gönderme gibi bir şey yok. Bu uluslararası ortaklarla alınacak bir karar. Stratejik hedefleri koruyacak Samp-T gibi hava savunma sistemleri üzerinde durduk" yanıtını verdi.

İtalya'da sağ koalisyon iktidarının ortaklarından Forza Italia'nın lideri Silvio Berlusconi'nin Zelenskiy hakkında geçen hafta sarf ettiği "Donbas'ın iki özerk cumhuriyetine saldırmayı kesseydi, bu onun için yeterli olurdu. Bu olmadı. Bu nedenle, bu beyefendinin davranışını son derece olumsuz buluyorum" şeklindeki ifadeleri hatırlatılan Meloni, iktidarının Ukrayna konusunda bir bütün olduğunu ve bunun parlamentoda Ukrayna’ya yönelik çıkan destek için yapılan oylamalara da yansıdığını söyledi.