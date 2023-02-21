Ukrayna ordusunun, Çernobil Nükleer Santrali'nde tatbikat yaptığı bildirildi
Fransız haber ajansı AFP, Ukraynalı askeri birliklerin Çernobil Nükleer Santrali etrafında tatbikat yaptığını bildirdi.
Fransız haber ajansı AFP'nin bildirdiğine göre, Ukrayna birlikleri Çernobil Nükleer Santrali'nin etrafındaki insandan arındırılmış dışlama bölgesinde tatbikat gerçekleştiriyor
AFP, yaptığı haberde "Burası (yasak bölge) Ukrayna birlikleri için önemli bir eğitim alanı haline geldi" ifadelerini kullandı
Ajans, bir uçaksavar sisteminin ve bir tank taşıyan bir askeri kamyonun bölgede dolaştığını belirterek, olayın Belarus sınırına 15 kilometre mesafede uzaklıkta gerçekleştiğini aktardı.
Ajansa göre, Ukraynalı birlikler bölgede "taarruz" eğitimi gerçekleştiriyor.
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