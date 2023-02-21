Ukrayna ordusunun, Çernobil Nükleer Santrali'nde tatbikat yaptığı bildirildi

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 14:32

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 14:33

Fransız haber ajansı AFP'nin bildirdiğine göre, Ukrayna birlikleri Çernobil Nükleer Santrali'nin etrafındaki insandan arındırılmış dışlama bölgesinde tatbikat gerçekleştiriyor

AFP, yaptığı haberde "Burası (yasak bölge) Ukrayna birlikleri için önemli bir eğitim alanı haline geldi" ifadelerini kullandı

Ajans, bir uçaksavar sisteminin ve bir tank taşıyan bir askeri kamyonun bölgede dolaştığını belirterek, olayın Belarus sınırına 15 kilometre mesafede uzaklıkta gerçekleştiğini aktardı.

Ajansa göre, Ukraynalı birlikler bölgede "taarruz" eğitimi gerçekleştiriyor.