Meloni'den İsrail'e çağrı: Sivil halkı korumalı

Yayınlanma: 18.12.2023 - 08:31

Güncelleme: 18.12.2023 - 08:31

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, lideri olduğu aşırı sağcı partisi İtalya'nın Kardeşlerinin (FdI) geleneksel siyaset festivali etkinliği "Atreju"nun kapanış konuşmasında, iktidarının muhasebesini yaparken, uluslararası gündemdeki konuları değerlendirdi.

Başbakan Meloni, hükümette geçirdikleri sürenin 14 ay olduğunu ancak kendisine bu sürenin 14 yıl gibi geldiğini belirterek, hükümetlerinin başı dik şekilde çalıştığını ifade ederek, hükümetinin önceki hükümetlerden devralınan kamu hesaplarının durumuna karşın geniş bir bütçe yasası hazırladığını kaydetti.

Düzensiz göç konusuna da değinen Meloni, "Sonuçların beklediğimiz gibi olmadığını gayet iyi biliyorum. Karmaşık olaylarla dolu bir dönemde, üzerinde uğraştığım en karmaşık olgu bu. Ancak sorunları bir süreliğine çözüyormuş gibi görünen kısa yollarla ilgilenmiyorum" dedi.

Taşıyıcı anneliğe karşıtlığıyla bilinen Giorgia Meloni, "Parlamenterlerimiz sayesinde taşıyıcı annelik, yakında İtalya'da ve yurt dışında evrensel bir suç haline geleceği için gururluyum" diye konuştu.

Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili ise Meloni, "Hamas saldırılarının ardından İsrail'in yanında yer aldık ve İsrail'den kendisini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivil halkı koruyarak savunmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

İtalyan hükümetinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev yönetimine ve Ukrayna halkına verdiği desteği "kaçınılmaz" olarak tanımlayan Meloni, "Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının Sovyet emperyalizmine nostaljik bağlılığından kaynaklandığını" söyledi.

Başbakan Meloni, dün Atreju'ya katılan ve 6 Kasım'da İtalya ile düzensiz göç anlaşması imzalayan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya da ayrıca teşekkür etti. Meloni, bu anlaşmadan ötürü Rama'yı Avrupa Sosyalistleri Partisi'nden ihraç etme tehdidinde bulunanlara karşı kendisine dayanışmasını belirtti.

Meloni, gelecek yıl yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini de "unutulmaz bir randevu" olarak niteledi.

Atreju'ya katılan isimlerden olan İspanya'nın aşırı sağcı Vox Partisinin lideri Santiago Abascal da etkinliğin son gününde sahneye çıkarak, "Bugün Avrupa'daki tüm yollar Roma'ya çıkıyor. Avrupa'da yön değişikliğine dair tüm umutlar Roma'yı işaret ediyor" dedi.

Abascal, Haziran 2024'te yapılacak AP seçimlerinden "harika bir sonuç" beklediklerini ve umutlu olduklarını ifade etti.

Abascal, İspanya'da ayrılıkçı Katalanlara yönelik getirilmek istenen af girişimine dair siyasi rakibi Başbakan ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez hakkında bir Arjantin gazetesine söylediği ve tepki çeken "İspanyol halkının, Sanchez'i ayaklarından asmak isteyeceği bir dönemin geleceği" ifadeleriyle ilgili olarak, "Ben bir dilek dile getirmedim. Temennim, Sanchez'in vatana ihanet ve yolsuzluk suçlarından adil bir şekilde yargılanmasıdır" değerlendirmesini yaptı.

Bu yılki Atreju etkinliğine, Abascal dışında yurt dışından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve iş insanı Elon Musk gibi isimler katıldı.