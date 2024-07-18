Meloni'den kendisini eleştiren Alman STK'sine sert yanıt

Yayınlanma: 18.07.2024 - 13:21

Güncelleme: 18.07.2024 - 13:21

Akdeniz'i geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri kurtaran Sea Watch, Libya'nın başkenti Trablus'ta dün düzenlenen Trans-Akdeniz Göç Forumu'na katılan Meloni'ye tepki koydu.

Sea Watch'un X hesabından yapılan paylaşımda, Başbakan Meloni ve İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin dün Libya'da "distopik göç politikalarını" ele aldıkları ifade edilerek "Onlara kalbimizin derinliklerinden tüm kötülükleri diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Sea Watch'un bu paylaşımına, Başbakan Meloni'den yanıt gecikmedi.

Sea Watch'un paylaşımına, X platformundaki hesabından alıntılayarak karşılık veren Meloni, şunları kaydetti:

"Binlerce insanı öldürerek kendilerini zenginleştiren kaçakçılar hakkında söyleyecek hiçbir şeyi olmayan SEA Watch, bizim için 'kalbinin derinliklerinden mümkün olan her türlü kötülüğü' diliyor çünkü biz Libya'ya giderek yasa dışı göçü nasıl durdurabileceğimizi ele alıyoruz. Tuhaf bir kalp olduğu söylenmeli. Her halükarda İtalyan hükümeti, insan kaçakçılığını, yasa dışı göçü ve denizdeki ölümleri durdurmak için çalışmaya devam edecektir. Hoşlarına gitse de gitmese de…"

Meloni, dün Trablus'ta "Düzensiz göç sorunu kaynak ülkelere yönelmeden çözülemez ve çözüm için Avrupa ve Afrika ülkelerinin birlikte çalışması gerekiyor" demiş ve İtalya'nın insan kaçakçılığı ağlarıyla mücadeleye odaklandığını kaydetmişti.

Meloni, ayrıca yasa dışı yollardan gelen göçmenlerin, yasal yollardan gelen göçmenlerin "düşmanı" olduğunu söylemişti.

İtalya'da Ekim 2022'de iktidara gelen Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, düzensiz göçle mücadele maksadıyla özellikle STK'lerin Akdeniz'deki faaliyetlerini sınırlamaya yönelik bir dizi yasal düzenlemeyi parlamentodan geçirerek devreye almıştı.

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Genellikle Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devletlerin görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli STK'ler kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

STK'ler, geçen yıldan bu yana da İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle faaliyetlerini gerçekleştirmede bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.

Öte yandan, teknelerin alabora olması, teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması ya da egzoz gazından zehirlenme gibi nedenlerden dolayı her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.