İtalyan mutfağından sofralarınıza gelen pratik lezzet: Domates soslu tortellini tarifi...

Yayınlanma: 16.07.2024 - 17:49

Güncelleme: 16.07.2024 - 17:49

Domates soslu tortellini, İtalyan mutfağının sevilen bir lezzetidir. Bu yemeğin temelini tortellini denilen küçük pasta çeşidi oluşturur. Hazırlanışındaki basitlik ve zengin tat profiliyle sofraların vazgeçilmezlerinden biri olmayı sürdürmektedir. Peki, damak çatlatan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte domates soslu tortellini tarifi...

DOMATES SOSLU TORTELLINI TARİFİ

Malzemeler:

Hamuru için:

2 adet yumurta

5 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

150 gram kıyma

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

Sosu için:

3 yemek kaşığı tereyağı

2 adet rendelenmiş domates

1 adet sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

DOMATES SOSLU TORTELLINI YAPILIŞI

Hamuru için:

Unu bir derin kabın içine alın.

Ortasını havuz şeklinde açın.

Yumurtaları ve eritilmiş tereyağı ilave edin.

Hamuru güzelce yoğurun.

Ardından streç filmle sararak 30 dakika kadar buzdolabında dinlendirin.

İç harcı için:

Derin bir tencerenin içerisine tereyağını alın.

Kıymayı ilave ederek güzelce kavurun.

Üzerine tuz ilave edin.

Karıştırıp ocaktan alın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Domates sosu için:

Bir sos tenceresinin içerisine tereyağını alın.

Sarımsağı rendeleyerek içerisine ilave edin ve hafifçe soteleyin.

Ardından domatesleri ekleyin ve kıvam alana kadar yaklaşık 5-12 dakika kadar karıştırarak pişirin.

Kıvam aldığında ocaktan alın, tuz ve baharatlarını ilave ederek dinlenmeye bırakın.

Birleştirme aşaması:

Hazırladığınız makarna hamurundan ceviz büyüklüğünde bezeler elde edin.

Hafif unlanmış tezgahın üzerinde bezeleri hafifçe açın.

Ortasına harçtan ilave edin.

Üzerini de yine aynı şekilde açılmış hamurla kapatın.

Yarım şeklinde kapatın ve uçlarından birleştirin.

Tüm hamura ve harca bu işlemi uygulayın.

Ardından bol su dolu, hafif yağ damlatılmış ve tuz eklenmiş bir tencerenin içerisine hazırladığınız tortellini'leri ekleyin.

Damak zevkinize göre pişirin.

Çıkarıp süzdürerek bir tabağın içine aktarın.

Üzerine domates sosu gezdirerek ve peynir ekleyerek servis edin.

Afiyet olsun!