Kayseri’de yaralanan İtalyan turist 1.5 saatte kurtarıldı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Avla Kanyonu’nda 2 arkadaşı ile birlikte yürüyüş yapan İtalyan turist Lopes Robles (41), dengesini kaybetmesi sonucu yaralandı. Robles, ekiplerinin yaklaşık 1.5 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 18.07.2024 - 01:02
Kayseri’de yaralanan İtalyan turist 1.5 saatte kurtarıldı
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Olay, saat 17.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde bulunan Avla Kanyonu’nda meydana geldi. 

Kanyonda 2 arkadaşıyla beraber yürüyüş yapan İtalyan turist Lopes Robles dengesini kaybederek düşünce sağ ayak bileğinden yaralandı. 

Diğer turistlerin ihbarı ile olay yerine Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ile sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerin yaklaşık 1.5 saat süren çalışması sonucu İtalyan turist Lopes Robles kurtarıldı. Düştüğü yerden çıkarılan Robles, ilk müdahalenin ardından Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.


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